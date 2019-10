Pyongyang diffuse un documentaire montrant des images du lancement de ses ICBM

Photo : YONHAP News

Vraisemblablement déçue par la déconvenue, dimanche dernier à Stockholm en Suède, des négociations avec les Etats-Unis, la Corée du Nord a inclus plusieurs scènes de lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) dans un film documentaire. Ce dernier a été diffusé hier après-midi par sa télévision centrale (KCTV).Intitulé « L’Histoire brillante de la victoire obtenue par nos propres capacités », cette production de 100 minutes détaille le développement avec succès des arsenaux représentatifs du pays depuis sa fondation après la Seconde guerre mondiale.Le film s'achève par la présentation de l'ensemble des projectiles testés depuis l’arrivée au pouvoir du dirigeant actuel Kim Jong-un en 2012, y compris les ICBM Hwasung-14 et Hwasung-15. En particulier, la scène de tir du Hwasung-15, effectué le 29 novembre 2017, a été sous-titrée « Le grand exploit du novembre ». Mais les images d’essais nucléaires sont absentes.Par ce biais, le pays communiste aurait voulu à la fois faire pression sur Washington et manifester sa volonté de continuer de renforcer sa capacité d’autodéfense.Pour rappel, Pyongyang n’a pas effectué de lancement d’ICBM depuis que le Parti des travailleurs a adopté, le 20 avril de l’année dernière, une résolution déclarant se focaliser sur le développement économique et non plus sur le programme nucléaire, qui constituait l’une des priorités du régime de Kim Jong-un.