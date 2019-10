Les manœuvres militaires conjointes avec les Etats-Unis ont coûté environ 7,8 millions d’euro à l’armée sud-coréenne depuis 2016

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a dépensé, depuis 2016, quelques 10,2 milliards de wons, soit environ 7,8 millions d’euro, lors des exercices conjoints avec les Etats-Unis.C’est ce qu’on apprend dans un rapport déposé, hier, par le ministère de la Défense et l’état-major interarmées auprès de la commission parlementaire compétente. C’est la 2e fois que les autorités militaires du pays dévoilent un tel chiffre. La première révélation a eu lieu au début des années 2000.En revanche, le côté américain n’a jamais dévoilé le montant pris en charge par lui. Ainsi, même les responsables militaires sud-coréens ne connaissent pas le chiffre exacte. Mais étant donné les frais de transport des soldats ainsi que des actifs stratégiques, dont des porte-avions déployés en 2017 et 2018, les observateurs estiment les frais assumés par l’armée américaine, depuis quatre ans, à trois ou quatre fois ceux dépensés par la Corée du Sud.De son côté, le président américain Donald Trump avait avancé que chaque manœuvre militaire conjointe coûte 100 millions de dollars pour les Etats-Unis, pendant la conférence de presse organisée immédiatement après la déconvenue du 2e sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, tenue à Hanoï le 28 février.Un chiffre pourtant « exagéré » selon les responsables de l’armée sud-corénne. Et selon un expert en la matière, les frais assumés par la partie américaine ne devraient pas être très élevées vu que l’ampleur des exercices a été considérablement réduite depuis le 1er sommet nord-coréano-américain tenu en juin de l’année dernière à Singapour.