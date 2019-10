Coup d’envoi de « Robot World 2019 »

Photo : YONHAP News

La 14e édition de Robot World s’est ouverte hier au Centre international des expositions de Corée (KINTEX), à Goyang, en banlieue nord-ouest de Séoul.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, ce salon international annuel réunit pendant trois jours 160 entreprises du secteur venant de dix pays, soit le plus grand nombre de participants depuis l'inauguration de cet évènement en 2006. Des expositions, un concours de robotique ainsi que des conférences sont au rendez-vous.Plusieurs compagnies sud-coréennes y exposent leurs nouveautés, telles qu’un robot de fabrication doté de six articulations ou des robots logistiques à conduite autonome. Afin de stimuler l’augmentation du taux de localisation de composants et de matériaux, notamment pour faire face aux restrictions du Japon sur les exportations vers la Corée du Sud, le gouvernement a décerné des citations aux représentants de 18 firmes.En marge de ce salon, la « Conférence pour la coopération civile et militaire dans les secteurs des drones et de la robotique » a eu lieu. De nombreux responsables des milieux administratif, militaire et du privé ont échangé sur les moyens d’utiliser les technologies en la matière pour le développement de l’industrie de la défense.