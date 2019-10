Les patrouilleurs nippons ont effectué une centaine de sorties aux environs de Dokdo en 2018

Photo : YONHAP News

Les patrouilleurs de l’administration nippone de la Sécurité maritime ont œuvré à une centaine de reprises au large des îlots Dokdo en 2018.D’après le député du Minjoo Do Jong-hwan, qui s’est référé à des documents déposés par l’état-major de la marine, le nombre de leurs sorties a augmenté de 90 en 2016 à une centaine l’an dernier. Toujours d’après l’élu du parti au pouvoir, celui des opérations des navires de l’armée nippone près de la péninsule est en augmentation, de deux fois en 2016 à 37 fois en 2018, en passant par 18 fois en 2017.Le député Do a également fait savoir que la marine chinoise avait également plus que doublé ses activités au large de la péninsule, de 120 en 2016 à 280 en 2018.Dans la foulée, l’ancien ministre de la Culture a demandé au gouvernement de préparer des moyens permettant de faire face à l’accroissement de la menace des pays voisins, en déplorant que le nombre des effectifs de la marine sud-coréenne reste gelé.