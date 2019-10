OMS : la Corée du Sud préside l’Assemblée générale du Bureau régional du Pacifique occidental

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été élue à la présidence de l’assemblée générale du Bureau régional du Pacifique occidental de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de la Santé et du Bien-être social.Cette assemblée est la plus importante conférence sanitaire de la région. Les ministres ou vice-ministres de la Santé des 37 membres du bureau y prennent part. Avec pour objectif de planifier l’action sanitaire propre à la région, la mettre en œuvre, évaluer ses résultats ou encore promouvoir la coopération internationale en la matière.Le pays du Matin clair a déjà commencé lundi à assurer la présidence. Son ministre de la Santé Park Neung-hoo dirige la 70e édition de l’assemblée, qui se tient en ce moment à Manille, la capitale des Philippines, pour quatre jours.Les participants font le point sur les politiques ou les projets menés jusqu’à présent dans la région du Pacifique-Ouest. Ils concernent, entre autres, la lutte contre le tabagisme, le vieillissement de la population, la sécurité sanitaire et les maladies contagieuses. Ils fixent aussi de nouveaux projets et leur budget.