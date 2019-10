Sondage : la « k-beauté » est l’achat favori des étrangers en cas de visite en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les étrangers qui font du shopping en ligne sur « Kmall24 » souhaitent acheter notamment des cosmétiques ou d’autres produits liés à la « k-beauté », en cas de voyage en Corée du Sud.C’est du moins ce qu’on apprend des résultats d’un sondage réalisé par l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita). Celle-ci a ouvert en 2014 la plateforme transfrontalière de commerce électronique. Plus de 20 000 produits « made in Korea » y sont proposés.Concrètement, 26 % des répondants ont parlé de ceux liés à la « k-beauté », 24 % de la « k-pop » et 16 % des produits alimentaires et des boissons. Les consommateurs interrogés sont majoritairement des vingtenaires et des trentenaires.A la question de savoir comment ils ont trouvé pour la première fois des produits sud-coréens, six personnes sondées sur dix ont répondu que c’était par le biais des contenus culturels comme les séries télévisées ou les clips vidéo.Interrogés sur les points forts de ces produits, ils sont 32 % à faire état de leur qualité, 23 % de leur réputation, mais seulement 8 % de leur compétitivité de prix.L’enquête a été effectuée auprès de 460 étrangers qui ont utilisé « Kmall24 » entre janvier et juin derniers.