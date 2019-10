Moon Jae-in visite une usine de Samsung Electronics

Photo : YONHAP News

Sur fond de ralentissement économique mondial et de représailles économiques du Japon, le président de la République multiplie les gestes et les messages encourageants à l’attention des entreprises sud-coréennes.Aujourd’hui, Moon Jae-in a participé à la cérémonie de signature de l’« accord sur les nouveaux investissements » conclu entre Samsung Electronics, la province de Chungcheong du Sud et la ville d’Asan où se trouve une usine de Samsung Display. Dans ce contexte, le géant sud-coréen de l’électronique s’engage à investir d’ici 2025 près de 13 100 milliards de wons, environ 10 milliards d’euros, pour le développement et la fabrication des écrans de nouvelle génération.A cette occasion, le président Moon a salué « le point de départ » pour faire de la Corée du Sud un pays puissant et inébranlable en matière de fabrication d’écrans, notamment en augmentant le taux de localisation des composants, des matériaux et des équipements. Dans la foulée, il a promis des appuis sans réserve de l’Etat à ce secteur en investissant un budget de 400 milliards de wons, l’équivalent de 350 millions d’euros, d’ici sept ans pour le développement des technologies liées aux écrans du futur.Le vice-président du groupe Samsung, Lee Jae-yong, était également présent à cette cérémonie. C’est la 7e fois que le locataire de la Cheongwadae rencontre l’héritier présomptif du 1er conglomérat du pays depuis le début de cette année, alors que le procès contre Lee dans le cadre du « Choi Gate », qui a entraîné la destitution de l’ex-présidente Park Geun-hye, est toujours en cours.