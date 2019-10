40 % du budget du fonds de coopération intercoréenne n’est pas exécuté

Photo : YONHAP News

Alors que les relations intercoréennes continuent de marquer le pas, près de 40 % de la dépense du fonds de coopération intercoréenne approuvée par le gouvernement n'a pas été exécutée.C’est ce que révèle un document remis par le ministère de la Réunification à la commission parlementaire chargée de la diplomatie et de la réunification nationale.Plus précisément, sur les 92 125 millions de wons, l'équivalent de 70 millions d’euros, entérinés cette année, seuls 49 549 millions, soit 53,8 % de l’ensemble, ont été exécutés.Ce montant porte en majorité sur les projets de coopération intercoréenne suspendus à cause de l’attitude indifférente de la Corée du Nord, en particulier les 27 260 millions de wons attribués dans le cadre de l’aide alimentaire aux habitants nord-coréens. Ce projet consistait à envoyer 5 millions de tonnes de riz par le biais du Programme alimentaire mondial(Pam).A titre de comparaison, l’an dernier, lorsque les échanges entre les deux Corées étaient relativement dynamiques, le montant des crédits non exécutés ne représentait que 11 % du total.