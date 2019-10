L’ambassadeur désigné aux Etats-Unis reçoit l’agrément de Washington

Photo : YONHAP News

Lee Soo-hyuck, désigné le 9 août comme ambassadeur de la Corée du Sud aux Etats-Unis par le président de la République, a récemment reçu l’agrément de Washington.D’après une source gouvernementale, Moon Jae-in va bientôt nommer officiellement Lee à ce poste. Diplomate de carrière, le député du Minjoo, le parti au pouvoir, a occupé les postes de directeur général des affaires de l’Europe, d’ambassadeur en ex-Yougoslavie, de ministre adjoint, puis de premier représentant sud-coréen des pourparlers à six sur la dénucléarisation nord-coréenne.D’autre part, Moon Seung-hyun, ambassadeur en République tchèque, est nommé le ministre chargé des affaires politiques auprès de l’ambassade sud-coréenne à Washington. L'ancien conseiller à la diplomatie et à la sécurité sous le gouvernement de Park Geun-hye, il est un spécialiste chevronné du pays de l’Oncle Sam. En effet, Moon avait occupé les postes de directeur de la 1ère division des affaires nord-américaines et de directeur général des affaires nord-américaines.Il est exceptionnel qu’un chef de mission diplomatique soit nommé à ce poste, ce qui laisse entendre l’importance que l’administration Moon Jae-in accorde à la diplomatie américaine.