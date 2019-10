LPGA : Lee Jong-eun remporte le 1er prix de la recrue

Photo : YONHAP News

La golfeuse Lee Jeong-eun a remporté le premier prix de la recrue du circuit de la LPGA 2019. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le circuit de l’un des tournois de golf les plus prestigieux. C’est la 5e année consécutive qu’une sud-Coréenne est ainsi honorée depuis 2015.La numéro 4 mondiale âgée de 23 ans a décroché son premier titre à l’Omnium des Etats-Unis, la plus ancienne des cinq compétitions majeures de la LPGA. Elle a également terminé deuxième lors de trois autres événements.Le LPGA Tour a annoncé que Lee recevrait sa distinction lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, le 21 novembre prochain au Tiburon Golf Club de Naples, en Floride, au cours de la semaine du championnat de fin de saison CME Group Tour.En août, le sud-Coréen Lim Sung-jae avait déjà empoché le premier prix de la recrue du circuit de la PGA masculine. C’est la première fois que des sud-Coréens remportent cette distinction sur des circuits américains pour messieurs et dames.