Le gouvernement promet un approvisionnement stable des matériaux, des composants et des équipements

Photo : YONHAP News

Sur fond de restrictions du Japon sur les exportations, le gouvernement envisage de débloquer, chaque année, 2 000 milliards de wons, l’équivalent de 1,5 milliard d’euros, afin de développer les industries liées à la fabrication de matériaux, de composants et d’équipements.Le ministre des Finances en a fait part, ce matin, au cours de la 1ère réunion de la Commission de la compétitivité des matériaux, des composants et des équipements, qui a eu lieu 100 jours après le début des sanctions commerciales de Tokyo contre Séoul.Hong Nam-ki, qui est également le vice-Premier ministre à l’économie, s’est aussi engagé à encourager une coopération mutuellement bénéfique entre les conglomérats et les PMEs dans les secteurs concernés. Dans cette perspective, un additif budgétaire de 270 milliards de wons (206 millions d’euros) a été accordé.Enfin, concernant les efforts du gouvernement déployés jusqu’à présent face aux représailles économiques nippones, Hong s’est réjoui que leurs effets commencent à se faire sentir. Il a notamment évoqué la diversification des sources d’approvisionnement des produits concernés ainsi que l’augmentation des investissements privés sud-coréens et étrangers dans ces segments.