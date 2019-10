Lee Do-hoon se montre prudent sur une reprise rapide des négociations Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Lee Do-hoon, le négociateur sud-coréen pour la dénucléarisation de la Corée du Nord, est rentré hier de son voyage aux Etats-Unis où il a tenu un tête-à-tête avec son homologue américain Steve Biegun et une réunion tripartite avec celui-ci et leur homologue japonais Shigeki Takizaki. Son voyage est intervenu après les négociations de travail entre nord-Coréens et Américains, qui ont été organisées à Stockholm avant de tourner court.Devant les journalistes qui le guettaient à l’aéroport international d’Incheon, Lee a déclaré que Biegun l’avait briefé en détail sur les résultats de ces négociations en Suède. A la question de savoir si Pyongyang et Washington allaient renouer le dialogue dans deux semaines, il s’est contenté de répondre : « On verra ».Pour rappel, suite à la rupture des dernières négociations, les Etats-Unis ont fait savoir que le gouvernement suédois les avait invités à les renouer dans deux semaines. Une proposition qu’ils ont acceptée. En revanche, la Corée du Nord a affiché une position négative.Le négociateur sud-coréen a précisé qu’il avait discuté en profondeur avec son homologue américain pour savoir comment les deux pays alliés pourraient s’en sortir ensemble. Il a ajouté qu’ils allaient scruter ensemble de près l’évolution de la situation.Par contre, Lee a préféré garder le silence sur la protestation exprimée par le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères suite à l’adoption de la déclaration conjointe de six pays européens au Conseil de sécurité de l’Onu. Une déclaration qui condamne le test du missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) effectué mardi. Pas de commentaire non plus sur la critique de sa visite aux Etats-Unis prononcée par le Choson Sinbo, le journal officiel de l’Association des Coréens pro-Pyongyang résidant au Japon.