26 chasseurs furtifs F-35A seront livrés à la Corée du Sud d’ici 2020

La Corée du Sud disposera, d’ici l’année prochaine, d’un total de 26 avions de combat F-35A. L’armée de l’air en a fait état, hier, lors d’une séance de l’audit parlementaire.Pour rappel, Séoul en a commandé 40 exemplaires en 2014 auprès de Lockheed Martin pour un montant de 7 400 milliards de wons, ou 5,6 milliards d’euros.Jusqu’à présent, huit d’entre eux ont été livrés, et cinq le seront avant la fin de l’année. L’arrivée de 13 autres unités est prévue l’an prochain et celle des 14 restantes en 2021.L’armée de l’air a également fait savoir que l’avion-citerne KC-330 n°4 et quatre drones de surveillance à haute altitude Global Hawk seraient mis en service d’ici la fin de cette année.