Le président de la République rencontrera les diplomates étrangers basés à Séoul

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae organisera le 18 octobre prochain une rencontre avec l’ensemble des corps diplomatiques installés en Corée du Sud. A cette occasion, son locataire les félicitera des efforts qu’ils déploient pour renforcer l’amitié entre leur nation et le pays du Matin clair.Moon Jae-in a déjà rencontré certains ambassadeurs étrangers affectés à Séoul, qui accompagnaient leurs chefs d’Etat lors de sommets bilatéraux. Mais c’est la première fois qu’il se présentera face à l’ensemble des diplomates en poste à Séoul.Le gouvernement précédent, celui de Park Geun-hye, organisait régulièrement ce type de rencontre. Or, l’actuel dirigeant n’a pas pu le faire en raison d’un emploi du temps chargé, dont des tournées fréquentes à l’étranger. Ainsi, cet évènement aura lieu deux ans et cinq mois après son investiture.Moon Jae-in devrait inviter ses convives à coopérer pour faire avancer le processus de paix dans la péninsule coréenne.Reste à savoir si l’ambassadeur du Japon en Corée du Sud sera présent à ce rendez-vous, alors que les relations bilatérales sont au plus bas notamment depuis l'application de mesures punitives commerciales par Tokyo contre Séoul.