Eliminatoires Mondial 2022 : Pyongyang fait la sourde oreille à l’appel de Séoul

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne de football jouera contre la Corée du Nord dans le match organisé le 15 octobre à Pyongyang, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Or, selon le ministère de la Réunification, Séoul ne pourra vraisemblablement pas envoyer de délégation à ce match intercoréen, une première dans un tournoi de qualification pour le Mondial.L’Association de football sud-coréenne (KFA) avait mené une concertation avec son homologue du Nord par l’intermédiaire de la Confédération de football d’Asie (AFC) concernant le déplacement des « guerriers de Taegeuk » à Pyongyang. En même temps, elle lui a demandé d’autoriser l’envoi de ses journalistes et de ses supporteurs ainsi que la retransmission du match en direct.Or, l’entité nord-coréenne s’est contentée de répondre qu’il ne relevait pas de sa compétence d’autoriser ou non l’entrée sur le territoire national de personnes autres que les membres de l’équipe de football.Le ministère sud-coréen a regretté ce silence radio de l’autre côté de la frontière. Il s’est dit prêt à renouveler sa demande jusqu’au dernier moment, cela sans même savoir quel organisme du Nord est compétent pour octroyer l’autorisation nécessaire. Au pire, les « guerriers de Taegeuk » risquent de jouer en l’absence de supporteurs et de médias de leur pays, et sans que le match ne soit retransmis en direct au sud du 38e parallèle.