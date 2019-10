Photo : YONHAP News

La journée de vendredi était assez chaude, avec une maximale à 25℃ dans le nord-ouest et le sud-est du pays.Les deux prochains jours seront un peu plus frais : 23℃ à Séoul et à Daejeon, 24℃ à Daegu et 20℃ à Chuncheon, sur la côte est où des averses sont attendues samedi. Le ciel sera dégagé sur le reste du pays.