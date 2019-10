Le patrimoine culturel coréen exposé à Varsovie, une première en Europe de l’Est

Photo : YONHAP News

Une exposition spéciale a été inaugurée aujourd’hui au Musée national de Varsovie en vue de célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Pologne. Intitulée « Splendeur et raffinement : l’esprit et la substance dans l’art coréen », elle se déroulera jusqu’au 12 janvier 2020.C’est la première exposition du genre en Europe de l’Est. Elle se propose de mettre en lumière les bases de l’Histoire et de la culture du pays du Matin clair. 391 objets du patrimoine coréen qui représentent bien les particularités des différentes époques sont présentés.L’exposition est répartie en cinq sections : la préhistoire, le royaume de Silla, les trois royaumes, le royaume de Goryeo et le royaume de Joseon. Pour le public polonais peu familier avec la culture coréenne, une douzaine d’œuvres seront présentées de manière à les découvrir de plus près à l’aide d’une loupe numérique.D’après le musée national de Corée, les personnalités présentes au vernissage s’intéressaient vivement aux œuvres liées au bouddhisme, d’autant plus que 95 % des Polonais sont catholiques.