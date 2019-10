Le Minjoo, le gouvernement et la Maison bleue appellent à une réalisation rapide de la réforme du Parquet

Photo : YONHAP News

Plusieurs hauts responsables du parti au pouvoir, du gouvernement et de la Maison bleue se sont réunis hier au Parlement afin de discuter de la réforme du Parquet lancée par le ministre de la Justice, Cho Kuk.Le président du groupe parlementaire du Minjoo, Lee In-young, a souligné l’importance d’une mise en place rapide de cette réforme.Dans ce cadre, le ministère de la Justice va présenter aujourd'hui les mesures précises liées à la réorganisation des unités d'enquêtes spéciales du ministère public, qui seront confirmées par le conseil des ministres qui se tiendra demain.Le Premier ministre Lee Nak-yon a, de son côté, mis en avant la nécessité de changer non seulement le système mais aussi la culture et les pratiques du Parquet. Evoquant une exigence impérative, le Minjoo s’est engagé à légiférer rapidement pour mettre en place la réforme de l’institution.Le Parti Liberté Corée (PLC) a dénoncé ce rassemblement en le qualifiant de « collusion destinée à mettre la main sur le Parquet ». Selon la chef du groupe parlementaire de cette première force de l’opposition conservatrice Na Kyung-won, cette réunion entre la force présidentielle, le gouvernement et la Cheongwadae ne vise qu’à sauver le nouveau garde des Sceaux au risque de détruire la démocratie parlementaire.