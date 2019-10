ALE Séoul-Santiago : début des troisièmes pourparlers pour optimiser l'accord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Chili entament aujourd'hui à Séoul, et pour trois jours, la troisième série de négociations en vue d'améliorer l'accord de libre-échange bilatéral, signé il y a 15 ans.Kim Ki-joon, chef de la délégation sud-coréenne chargée des ALE au sein du ministère du Commerce extérieur, s'entretiendra avec son homologue chilien Felipe Lopeandia autour de sept thèmes dont les biens, la propriété intellectuelle et la consultation juridique.Les discussions porteront également sur l'introduction de nouvelles normes commerciales relatives à l'égalité des sexes ou au travail. Selon le représentant sud-coréen, elles prendront en compte l'évolution de l'environnement commercial dans le monde, tout comme les perspectives sur l'éventuelle adhésion du pays du Matin clair à l’Alliance du Pacifique, une communauté économique regroupant le Chili, la Colombie, le Pérou et le Mexique.