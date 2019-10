Photo : YONHAP News

Après un week-end largement dominé par le ciel bleu et un soleil qui réchauffe, cette troisième semaine du mois d'octobre verra les nuages faire leur retour sur l'ensemble du pays. Quelques averses sont même attendues sur la côte est.Le mercure ne devrait pas baisser pour autant. Les maximales s'échelonneront entre 19℃ et 21℃ à Séoul, et entre 20℃ et 24℃ à Busan, dans le sud-est de la péninsule.