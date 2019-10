PPA : la chasse au fusil des sangliers sauvages autorisée pour endiguer l’épidémie

Photo : YONHAP News

Face à la multiplication des risques de propagation de la peste porcine africaine (PPA) en Corée du Sud, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a pris des mesures d’urgence.Dans ce cadre, certaines régions des districts de Cheorwon, dans la province de Gangwon, et de Yeoncheon, dans la province de Gyeonggi, où ont été retrouvés des sangliers sauvages morts, ont été désignées comme des « zones à risque de contamination ». Des pièges seront alors disséminés dans ces zones. Et la chasse au fusil sera autorisée dans un rayon de 300 km2 autour du lieu de leur découverte.L’institut national de la recherche environnementale a confirmé avant-hier la détection du virus de la PPA dans les deux dépouilles de sanglier sauvage retrouvées les 11 et 12 octobre derniers à Yeoncheon. Ce qui porte à cinq le nombre de cas de contamination vérifiés de ces animaux.Les experts mettent en garde contre une diffusion rapide de l'épizootie en cette période de reproduction des sangliers sauvages.