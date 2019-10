Cote de popularité : le Minjoo et le PLC au coude à coude

Photo : YONHAP News

Dans un climat politique très tendu autour de la nomination de Cho Kuk au poste de ministre de la Justice, la cote de popularité du Minjoo a reculé de 3 points pour atteindre 35,3 %, pendant que le Parti Liberté Corée (PLC) a gagné 1,2 point pour afficher 34,4%.L’écart entre le parti au pouvoir et la principale formation d’opposition n’était donc que de 0,9 point, le plus faible depuis la prise de fonction de Moon Jae-in. C’est le résultat du sondage dévoilé aujourd’hui par la chaîne d'informations en continu YTN.Quant au président de la République, il a recueilli au total 41,4 % d'opinions favorables, soit une baisse de 3 points par rapport à la semaine précédente. Il s’agit du niveau le plus bas jamais atteint depuis son investiture. 56,1 % des sondés ont déclaré ne pas être satisfaits de la politique de Moon.A la demande de YTN, Realmeter a effectué cette enquête du 7 au 11 octobre auprès de 2 502 personnes représentatives de la population sud-coréenne âgée de 18 ans et plus. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2 points.