L'audit parlementaire entre dans sa deuxième phase

Photo : YONHAP News

Lancé le 2 octobre dernier pour une durée d’une vingtaine de jours, l’audit parlementaire sur les activités du gouvernement se poursuit. Dans ce cadre, 14 commissions parlementaires permanentes examinent les activités de différents ministères et organismes publics.Tout d’abord, la commission chargée de la législation effectuera son audit auprès du Tribunal du district central de Séoul. Le Minjoo, le parti au pouvoir, et le Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition, s’affronteront au sujet du rejet du mandat d’arrêt lancé contre le petit frère de Cho Kuk.La commission parlementaire chargée de la science, de l’audiovisuel et des communications interrogera entre autres la Fondation pour la culture audiovisuelle, première actionnaire de la chaîne MBC. Les députés du PLC remettront surtout en question la ligne éditoriale favorable au gouvernement de cette principale chaîne de télévision sud-coréenne.