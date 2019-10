Fin de la grève des cheminots : le trafic ferroviaire reprendra son cours normal dans la soirée

Photo : YONHAP News

Une grève d’avertissement lancée par le syndicat des cheminots coréens (KRWU) s’est terminée ce matin à 9h. Le taux de circulation de l’ensemble des trains et métros atteignait aujourd'hui 91,2 %. En revanche, le trafic des trains à grande vitesse (KTX) reste à 80 % par rapport au niveau habituel et à 70 % pour les autres trains.Grâce à une reprise progressive de l’activité par les cheminots, le trafic du KTX devrait retrouver son cours normal vers 18h, et celui des trains ordinaires vers 22h.Mais la suspension du mouvement ne signe pas la fin du conflit. Le syndicat demande le respect des engagements pris l’an dernier, notamment en matière de rémunération et de réorganisation du travail, et le renforcement du service public ferroviaire.Dans ce cadre, les cheminots réclament la requalification des CDD en CDI pour les postes liés à la sécurité, et la fusion des trains à grande vitesse du pays, à savoir le KTX et le SRT.En cas de nouvel échec des négociations, qui reprendront demain, une nouvelle grève sera lancée le mois prochain.