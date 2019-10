K-pop : SuperM en tête du Billboard 200

Photo : YONHAP News

Le magazine américain Billboard a publié dimanche sur son site internet que le premier album du boys band SuperM avait pris la tête du classement Billboard 200. Il s'agit du deuxième groupe sud-coréen à réaliser cet exploit après les Bangtan Boys (BTS).L'album éponyme de SuperM s'est placé en tête de ce classement hebdomadaire deux semaines à peine après son lancement officiel au début du mois. Produit en collaboration avec Capitol Music, un label américain détenu par le groupe Universal Music, il s'est vendu, du 4 au 10 octobre, à 164 000 exemplaires et a ainsi obtenu 168 000 points.SuperM se compose de sept membres, tous originaires d’autres groupes : Taemin de Shinee, Baekyun et Kai d'Exo, Taeyong et Mark de NCT, et enfin Lucas et Ten de WayV.