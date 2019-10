Réforme du Parquet : Moon Jae-in promet d’aller jusqu’au bout

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est exprimé à propos de la démission de son ministre de la Justice. Au cours d’une réunion tenue cet après-midi avec ses conseillers, Moon Jae-in a déclaré qu’il avait souhaité une réforme du Parquet à travers l'union fantastique entre le garde des Sceaux, Cho Kuk, et le procureur général, Yoon Seok-youl. Un vœu qui n’a pas pu être exaucé.Le locataire de la Cheongwadae a également ajouté que la passion de Cho pour réformer le ministère public avait persuadé ses compatriotes de cette nécessité. Tout en s’excusant pour les conflits causés au sein de la société suite à la nomination de ce dernier, il a promis de faire tout son possible pour la réforme du Parquet et la réalisation de l’équité.Concernant la réforme de la presse, le chef de l’Etat a déclaré qu’il n’était pas du ressort du gouvernement d’intervenir dans ce domaine. Il s’est contenté d’appeler les journalistes à se questionner eux-mêmes et à faire de leur mieux pour représenter une presse qui inspire confiance.