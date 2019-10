Démission de Cho Kuk : des réactions contrastées dans la classe politique

Photo : YONHAP News

La démission hier du désormais ex-ministre de la Justice a provoqué des réactions divergentes dans la classe politique.Les dirigeants du Minjoo l’ont regrettée. Pour eux, Cho Kuk a jeté l’éponge en raison de l’offensive politique injuste de l’opposition. La formation de Moon Jae-in tient maintenant à s’atteler plus sérieusement à la réforme du Parquet. Elle a en effet souligné qu’elle le réformerait de façon irréversible. Dans la foulée, le parti présidentiel de centre-gauche accroît sa pression sur l’opposition conservatrice qui tarde, selon lui, à voter des propositions de loi en ce sens au Parlement. Un vote qui serait possible en séance plénière à partir du 29 octobre, si l’opposition est d’accord.Chez les conservateurs, le Parti Liberté Corée (PLC), leur premier mouvement, a salué une « victoire des sud-Coréens » et affirmé que Moon Jae-in devrait prendre sa part de responsabilité.Le PLC continue aussi d’exprimer son opposition à la réforme du ministère public menée par le gouvernement et le Minjoo. Son patron Hwang Kyo-ahn est allé jusqu’à dire que le vote de la proposition de loi sur la création d’une agence indépendante chargée d’enquêter sur les hauts fonctionnaires et leurs familles impliqués dans des affaires de corruption et de les inculper aussi devait être repoussé. Pour lui, c’est l’Assemblée nationale renouvelée en avril prochain qui devra en débattre.