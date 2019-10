La star de k-pop Sulli aurait mis fin à ses jours

Photo : YONHAP News

Choi Jin-ri, plus connue sous son nom de scène Sulli, ancien membre du groupe féminin de k-pop f(x), a été retrouvée morte hier après-midi à son domicile de Seongnam, une ville située dans la province de Gyeonggi.Sa mort a été signalée à la police vers 15h par son manager. Ce dernier s’est rendu à la maison de l’artiste, injoignable depuis leur dernier appel téléphonique qui a eu lieu la veille vers 18h30. La police privilégie pour l’heure la piste du suicide. Les enquêteurs n’ont relevé aucune trace d’infraction et n’ont pas retrouvé de lettre d’adieu.La jeune star âgée de 25 ans a débuté en 2005 en tant qu’enfant actrice avant de joindre le girls band f(x) formé par SM Entertainment. En 2015, elle a quitté le groupe pour se consacrer à sa carrière d’actrice. Et en juin 2019, elle a fait son retour dans le monde de la k-pop en sortant son premier mini-album solo.Récemment, Sulli a animé une émission de divertissement où des vedettes évoquent leurs expériences des abus sur internet. Elle-même a été la cible de harceleurs sur les réseaux sociaux depuis des années. Elle souffrait également de dépression.