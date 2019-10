Qualifications Mondial 2022 : les deux Corées s’affrontent aujourd’hui à Pyongyang

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les deux Corées s’affrontent à Pyongyang dans le cadre de la deuxième phase des qualifications de la zone Asie pour le Mondial 2022.L’équipe du Sud est arrivée hier après-midi dans la capitale nord-coréenne, via Pékin. Après un court repos, les hommes de Paulo Bento se sont entraînés pendant une heure sur la pelouse artificielle du stade Kim Il-sung où le match sera joué.Avant de partir pour Pyongyang, le sélectionneur des « guerriers de Taegeuk » avait annoncé un important changement dans la liste de ses joueurs pour ce match historique, afin de le mener de manière plus stable.Selon les résultats accumulés jusqu’à présent, le Sud est plus fort que le Nord, avec sept victoires, une défaite et huit matchs nuls.La rencontre ne sera cependant retransmise par aucune des chaînes de télévision sud-coréennes, faute d’autorisation du Nord. Les supporteurs et les journalistes du Sud ne peuvent pas non plus se rendre dans le nord de la péninsule.