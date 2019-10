Coup d’envoi aujourd’hui du Salon ADEX

Photo : YONHAP News

Le Salon international de l'aéronautique et de la défense de Séoul, connu sous l’acronyme ADEX, s’ouvre aujourd’hui pour une durée de six jours. Il se déroule cette année encore à l’aéroport de Séoul, dans la banlieue sud de la capitale.L’événement se tient tous les deux ans. Il se veut une occasion de promouvoir les exportations des industries concernées et les échanges de technologies aérospatiales de pointe.Cette édition 2019 accueille quelque 430 exposants venant de 34 pays. Il s’agit de la plus grande envergure de son histoire.Son organisateur a annoncé que des avions et différents équipements dernier cri y sont présentés sur un total de 1 730 stands et sur les pistes de l’aérodrome. Parmi eux, les chasseurs sud-coréens F-15K et KF-16, l’avion d’entraînement T-50 ainsi que le bombardier furtif F-35A, entre autres.Des vols acrobatiques et de démonstration par des avions sud-coréens et étrangers sont aussi attendus.