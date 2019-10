Prix Nobel d'économie : le développement sud-coréen est un bon exemple de lutte contre la pauvreté

Photo : YONHAP News

Le prix Nobel d’économie 2019 a été remis hier à trois économistes, Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer. Parmi eux, Banerjee et Duflo sont mari et femme et ils enseignent tous les deux au Massachusetts Institute of Technology (MIT).Dans une conférence de presse tenue à Boston, le couple de professeurs a estimé que cette récompense était une reconnaissance de leurs travaux visant à réduire la pauvreté. Ils ont ainsi souhaité que leur consécration permette de multiplier les études destinées à la lutte contre les inégalités dans le monde.Soulignant l’importance des efforts déployés pour mieux comprendre la vie des habitants peu favorisés, la chercheuse française a cité le modèle de la croissance économique sud-coréenne comme un bon exemple à étudier pour éradiquer la pauvreté dans les pays en développement.Un avis que partage son époux américain. Abhijit Banerjee a surtout mis en avant les conséquences positives de l’investissement massif sud-coréen dans les technologies et l’éducation.