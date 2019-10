Le Premier ministre chinois visite l’usine de Samsung Electronics à Xian

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre chinois a visité l’usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics à Xian, dans la province du Shaanxi. Un déplacement considéré par des sources chinoises comme un signal de coopération entre Séoul et Pékin. D’autant plus que la politique industrielle « made in China 2025 » est au cœur de la guerre commerciale sino-américaine.D’après les médias de l’empire du Milieu, Li Keqiang s’est rendu hier sur le site du géant sud-coréen de l’électronique. A cette occasion, il a affirmé que la Chine s’ouvrirait davantage au monde, qu’elle privilégiait les industries à forte valeur ajoutée et que son marché était immense. Le chef du gouvernement a ensuite ajouté que son pays accueillait l’élargissement continu des investissements d’entreprises étrangères de pointe, dont Samsung Electronics. Il s’est aussi engagé à protéger strictement leur propriété intellectuelle. Autrement dit, la Chine représente de vastes opportunités d’affaires que les entreprises étrangères peuvent saisir.Les médias chinois ont quant à eux évoqué le fait que le groupe sud-coréen investirait un total de 15 milliards de dollars dans son usine de Xian. C’est son unique site de fabrication de puces mémoire à l’étranger. Sa deuxième usine dans la même ville est actuellement en construction, avec un budget de 7 milliards de dollars.