LG Display parvient à fabriquer du fluorure d’hydrogène liquide

Photo : KBS News

L’entreprise sud-coréenne LG Display utilise désormais du fluorure d’hydrogène liquide 100 % « made in Korea » dans la fabrication de ses affichages LCD et panneaux OLED.Ce changement est intervenu après que le Japon a commencé en juillet à limiter les exportations de trois produits chimiques vers la Corée du Sud. Il s’agit notamment du fluorure d’hydrogène de haute pureté.Le groupe a aussitôt entamé la fabrication de ce produit en liquide dans le pays au lieu d’en acheter aux entreprises nippones. Le résultat est une réussite. Il a commencé début septembre à l’utiliser.Son compatriote et concurrent Samsung Display vient d’achever avec succès le test du fluorure d’hydrogène. Il envisage d’utiliser lui aussi ce matériau dès que son stock « made in Japan » sera épuisé.