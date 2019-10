Typhon Hagibis : Lee Nak-yon témoigne de sa solidarité envers le gouvernement et le peuple japonais

Photo : YONHAP News

Après le président de la République, c’est au tour de son Premier ministre de témoigner de sa solidarité envers le Japon, ravagé par le typhon géant Hagibis.Lors de sa prise de parole en ouverture du conseil des ministres qu’il a présidé aujourd’hui, Lee Nak-yon a exprimé sa profonde sympathie envers le gouvernement et le peuple japonais et souhaité que tout revienne à la normale le plus vite possible.Le gouvernement de Moon Jae-in aurait ainsi voulu faire passer un message de réchauffement des relations entre les deux pays voisins, en amont du déplacement à Tokyo de Lee pour la cérémonie d’intronisation du nouvel empereur nippon Naruhito. Leurs relations restent toujours très tendues en raison de leur contentieux historique et commercial.Au cours du conseil des ministres d’aujourd’hui, le chef du gouvernement est aussi revenu sur la grève que Seoul Metro entamera demain. Il a alors appelé les syndicalistes à engager le dialogue avec le patronat et celui-ci à faire preuve d’ouverture d’esprit.Et à propos de la peste porcine africaine, dont un total de 14 cas ont été confirmés en un mois, le Premier ministre a demandé aux administrations concernées d’œuvrer plus activement pour contrer la propagation du virus, plus particulièrement par les sangliers sauvages de la zone proche de la frontière nord-coréenne.