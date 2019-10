PPA : les autorités sud-coréennes lancent une opération de chasse de sangliers sauvages

Photo : YONHAP News

Justement, le ministère de la Défense et celui de l’Environnement ont lancé aujourd’hui leurs opérations conjointes de lutte contre les sangliers sauvages.Ces opérations sont menées principalement dans les villes et communes où les foyers de fièvre porcine (PPA) ont été identifiés et où ils pourraient l’être. Il s’agit notamment de Paju, Yeoncheon, Hwachon et Inje. Elles sont toutes situées à proximité de la frontière avec la Corée du Nord.Quelque 70 à 80 équipes de chasseurs sont mobilisées pour abattre ou capturer les animaux. Chacune est composée de 11 à 12 chasseurs indépendants et de l’armée ainsi que du personnel d’opération des équipements de surveillance.L’opération de chasse est menée aujourd’hui et demain, jour et nuit. Le ministère de la Défense examinera ensuite ses résultats, sur le plan de la sécurité et de son efficacité, avant de la lancer de plus belle.Par ailleurs, un sixième cas de PPA a été confirmé chez un sanglier sauvage. A en en croire l’institut national de recherche environnementale, l’animal a été retrouvé mort hier à Yeoncheon.