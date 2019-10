Qualifications Mondial 2022 : Pyongyang promet de livrer à Séoul les images du match en DVD

Photo : YONHAP News

Le match intercoréen de qualification à la Coupe du monde de 2022 au Qatar ne sera pas retransmis en direct en Corée du Sud. Mais on a finalement appris que Pyongyang s’était engagé à en fournir les images à Séoul.D’après un responsable du ministère de la Réunification, le Nord les remettra sous la forme d’un DVD à la délégation d’athlètes sud-coréens avant qu’elle ne quitte sa capitale à l’issue de la rencontre, qui débute à 17h30. Les sportifs sud-coréens doivent rentrer à Séoul dans la nuit de mercredi à jeudi, toujours via Pékin.Toujours selon le même responsable, les images ne pourront cependant pas être aussitôt diffusées, et devront passer par un check-up technique.Il est également à noter que l’utilisation d’Internet sera possible au centre de presse du stade Kim Il-sung. Les athlètes et les officiels sud-coréens pourront alors communiquer avec leur pays, si nécessaire.Par ailleurs, le patron de la Fifa, Gianni Infantino, doit assister au match intercoréen.