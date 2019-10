Des scientifiques sud-coréens développent la technique de production du bio-polycarbonate

Photo : KBS News

Un exploit réalisé par des scientifiques sud-coréens. Une équipe de chercheurs de l’institut de recherche des technologies chimiques (KRICT) a réussi à mettre au point la technique de fabrication du bio-polycarbonate, un matériau plastique composé de plaques transparentes et extrêmement résistantes.Son composé principal est le bisphénol A, mieux connu sous le nom BPA. Les scientifiques sud-coréens l’ont remplacé par des fibres naturelles extraites du bois et du maïs. Le bio-polycarbonate devient alors plus transparent et plus dur. Il pollue moins l’environnement. Il pourra donc être utilisé pour les produits pour enfants et les instruments médicaux.Jusqu’à présent, le groupe japonais Mitsubishi Chemical reste toujours l’unique entreprise à l’avoir commercialisé.