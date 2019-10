Photo : YONHAP News

Les nuages font peu à peu leur retour sur la péninsule. Après une matinée ensoleillée, ils ont commencé à recouvrir l'ensemble du pays et devraient continuer à assombrir le ciel sud-coréen jusqu'à vendredi.Aujourd'hui, le mercure est en légère baisse, notamment dans la matinée avec 8℃ pour Séoul et 12℃ pour Busan. Cet après-midi, il fera toujours entre 20℃ et 21℃ partout sur le territoire.