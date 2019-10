Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud

Photo : KBS News

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud cette année et en 2020.Dans son nouveau rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, rendu public hier, l’institution table désormais sur une hausse du PIB de 2 % en 2019 et de 2,2 % l’année prochaine. Soit 0,6 point de moins que lors des prévisions publiées en avril.Elle a expliqué avoir révisé à la baisse ses pronostics pour les nations développées d’Asie, dont la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour, dans le sillage de la guerre commerciale Pékin-Washington et du ralentissement de l’économie chinoise.En ce qui concerne la croissance mondiale, le FMI en a ramené à 3 % ses prévisions cette année. C’est 0,3 point de moins qu’attendu en avril. Il s’agit du plus faible depuis la crise financière de 2009. Et pour l’année prochaine, il a anticipé un léger rebond à 3,4 %, en baisse cependant de 0,2 point par rapport à ses prévisions en avril.