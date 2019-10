Séoul et Tokyo renouent les consultations diplomatiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon organisent cet après-midi à Séoul une nouvelle rencontre qui réunira les directeurs généraux pour la région au sein de leur ministère des Affaires étrangères.Pour le pays du Matin clair, c’est Kim Jung-han qui y prend part. Il recevra son homologue nippon Shigeki Takizaki, qui est également le négociateur nucléaire du gouvernement de Shinzo Abe.A en croire la diplomatie sud-coréenne, les deux hommes devront échanger sur les contentieux historique et commercial qui ne cessent d’envenimer les relations entre leurs pays, ainsi que sur les meilleurs moyens d’y trouver une sortie.Le déplacement prochain à Tokyo du Premier ministre sud-coréen devra aussi s’inviter dans leurs discussions. Lee Nak-yon s’y rendra le 22 octobre pour un voyage de trois jours. Là-bas, il assistera à la cérémonie d’intronisation du nouvel empereur Naruhito. Il pourrait aussi être reçu par Shinzo Abe. Justement, cet éventuel entretien serait un sujet de conversation entre Kim et Takizaki.Avant la rencontre de cet après-midi, celui-ci doit également s’entretenir avec le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon.