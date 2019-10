Financement des GIs : 2e round de négociations la semaine prochaine aux USA

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis reprendront la semaine prochaine leurs négociations visant à déterminer les frais qu’ils devront respectivement assumer l’an prochain pour le stationnement des troupes US dans le sud de la péninsule. Il s’agit de leur deuxième round.Les discussions seront menées cette fois aux Etats-Unis, vraisemblablement à Hawaï. La délégation de Séoul sera conduite par son nouveau chef Chung Eun-bo. L’ex-vice-ministre adjoint de la Coordination politique et des Finances est connu comme un expert budgétaire. C’est la première fois que le pays du Matin clair nomme un spécialiste du budget à la tête de ces pourparlers.Cette année, Séoul prend en charge 1 038,9 milliards de wons, un peu moins d’un milliard de dollars. Washington exige de lui qu’il verse beaucoup plus à partir de l’année prochaine.