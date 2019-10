Seoul Metro : la grève annulée suite à un accord entre syndicat et employeur

Photo : YONHAP News

Le syndicat de Seoul Metro a retiré son appel à la grève prévue à partir d’aujourd’hui. Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord ce matin à l'issue de tractations laborieuses qui ont duré toute la nuit.Le patronat et le syndicat se sont accordés à proposer à la municipalité de Séoul une revalorisation du salaire de 1,8 % pour 2019 et le renforcement de 240 ouvriers chargés de la sécurité.A propos de l’un des enjeux les plus épineux, le système du « pic de salaire », les deux parties vont réclamer conjointement son amélioration au ministère de l'Intérieur. Il s’agit d’un dispositif consistant à abaisser le salaire des employés à partir d’un certain âge en contrepartie de la stabilité de l’emploi.A l’issue de l’annulation de la grève, la capitale a levé toutes les mesures d’urgence prévues et la circulation des métros a été normalisée.