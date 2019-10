La Corée du Nord invite la délégation de Séoul aux Championnats d’Asie juniors d’haltérophilie à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les prochains Championnats d'Asie juniors d'haltérophilie s’ouvriront ce dimanche à Pyongyang pour une semaine. La Corée du Sud doit y participer elle aussi.Or, les procédures nécessaires se poursuivent par le biais de la Fédération asiatique d'haltérophilie et se déroulent normalement.D’après un responsable du ministère de la Réunification, la Corée du Nord a déjà envoyé une lettre d’invitation à la délégation de sa voisine du Sud. Une délégation qui sera composée de quelque 70 athlètes et officiels. Deux journalistes les rejoindront.Ils s’envoleront vendredi d’abord pour Pékin, puis Pyongyang. Avant leur départ, ils devront bien sûr obtenir l’autorisation du ministère et le visa qui sera délivré par l’ambassade nord-coréenne dans la capitale chinoise.Outre la Corée du Sud, d’autres pays de la région dont la Chine, les Philippines et la Mongolie participeront à la compétition. Pas moins de 400 sportifs sont attendus.