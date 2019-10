L’exécutif entend faire de la Corée du Sud une pionnière dans la voiture du futur

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé, hier, ses initiatives pour le développement de la voiture du futur, au Centre de recherche de Hyundai Motor à Hwaseong, dans la banlieue sud de Séoul.Le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, Sung Yun-mo, a annoncé sa feuille de route pour 2030, et la ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, Kim Hyun-mee, les projets d’installation d’un nouveau réseau de transport.Plus concrètement, les autorités prévoient de commercialiser des voitures volantes en 2025 et de mettre sur le marché des véhicules totalement autonomes en 2027 pour la première fois dans le monde. Pour y parvenir, les systèmes législatifs et les infrastructures concernés seront aménagés d’ici 2024.S’agissant des automobiles écologiques, comme les voitures électriques ou celles à hydrogène, l’exécutif a pour objectif d’accroître à 30 % d’ici 2030 leur part dans le parc national, et à 10 % celle du marché mondial.Le secteur privé contribuera à cet enjeu en investissant 60 000 milliards de wons sur les dix prochaines années, soit 46 milliards d’euros.A cette occasion, le président Moon Jae-in a affiché son ambition de faire de son pays le leader mondial dans ce domaine d’ici 2030. La Corée du Sud figure au 7e rang de l’industrie automobile.