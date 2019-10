Les prix à l’exportation et à l’importation en baisse le mois dernier

Photo : YONHAP News

Les prix à l’exportation et ceux à l’importation ont reculé en septembre.D’après la Banque de Corée (BOK), les premiers ont enregistré une baisse de 0,8 % sur un mois. Le chiffre avait diminué en juin et juillet avant de remonter au mois d’août. Il s’agit d’une chute de 5 % en glissement annuel.Quant aux prix à l’importation, ils ont reculé de 0,4 % par rapport au mois précédent, et de 2,2 % sur un an, affichant ainsi un taux d’accroissement négatif pour la première fois depuis trois mois.Ces reculs sont dus à la revalorisation du won par rapport au dollar de 0,9 % en un mois, en dépit de la hausse du prix du baril de pétrole.