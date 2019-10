GHI : la Corée du Nord reste toujours fortement touchée par la faim

Photo : YONHAP News

La situation générale de la faim demeure toujours grave en Corée du Nord, selon le rapport sur l’Indice de la faim dans le monde 2019. Un rapport co-signé par deux ONG humanitaires internationales : l’irlandaise Concern Worldwide et l’allemande Welthungerhilfe, ou « Aide contre la faim dans le monde » en français.Concrètement, le document montre que cette année, le pays communiste présente un indice « alarmant ». De fait, il est le 26e Etat le plus affecté par la faim sur un total de 117 pays comparés.Le « Global Hunger Index » ou GHI est calculé à partir de trois critères : le taux de sous-alimentation, le taux de sous-alimentation infantile et le taux de mortalité infantile. Et chaque pays est classé dans l’une des cinq catégories : « bas », « modéré », « grave », « alarmant » et « très alarmant ».S’agissant de la proportion de la sous-alimentation en pourcentage de la population totale, elle s’élève à 47,8 % dans le nord de la péninsule, la quatrième plus élevée dans le monde. Les trois premiers pays sont la République centrafricaine, le Zimbabwe et Haïti.