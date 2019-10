Le nombre d’emplois augmente de plus de 300 000 pour le 2e mois consécutif

Photo : YONHAP News

L’institut national des statistiques (Kostat) a publié aujourd’hui un nouveau rapport sur l’évolution du marché du travail.Selon ce rapport, en septembre, la population active occupée totalisait 27 404 000 individus. Soit 348 000 de plus que l’année précédente. C’est le deuxième mois de suite que l’augmentation d’emplois dépasse la barre des 300 000. Une progression essentiellement portée par les secteurs de la santé, de l’assistance sociale, des sciences et des technologies.La proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles âgées de 15 ans et plus a grimpé de 0,3 point sur un an pour se situer à 61,5 %. Il s’agit du plus haut depuis 23 ans pour un mois de septembre. Le taux d’emploi calculé selon les critères de l’OCDE, c’est-à-dire parmi les 15-64 ans, s’est élevé à 67,1 %, là aussi en hausse de 0,3 point.Quant au nombre de demandeurs d’emplois, il a été de 884 000 personnes. Ce qui représente une baisse de 140 000 individus par rapport à il y a un an. Le taux de chômage a ainsi diminué de 0,5 point en glissement annuel pour atteindre 3,1 %. C’est le plus faible niveau depuis 2014 pour un mois de septembre.