Moon Jae-in recevra le roi d’Espagne Felipe VI pour un sommet

Le roi d’Espagne Felipe VI est attendu mercredi prochain à Séoul pour une visite d’Etat de deux jours. C’est la première fois en 23 ans qu’un monarque espagnol fait un déplacement en Corée du Sud. Le dernier en date est celui de son père, Juan Carlos Ier. C’était en 1996.Le jour même de son arrivée, le roi Felipe VI sera reçu par le président Moon Jae-in pour un sommet. L’occasion pour celui-ci de rendre hommage au leadership de son hôte et d’échanger avec lui sur la coopération dans divers domaines entre le pays du Matin clair et celui d’Europe.Les efforts de Séoul pour instaurer la paix dans la péninsule, la situation dans la région, et la coopération internationale devront eux aussi s’inviter dans leur conversation, à l’issue de laquelle Moon offrira un banquet d’Etat pour le couple royal.L’année prochaine, cela fera 70 ans que les deux nations ont établi leurs relations diplomatiques.