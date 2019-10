80 % des pilotes ayant quitté leur emploi sont partis pour des compagnies chinoises

Photo : YONHAP News

Entre 2014 et juillet 2019, 460 pilotes de compagnies aériennes sud-coréennes ont quitté leur entreprise pour travailler à l’étranger. Cette information émane aujourd'hui des données du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.A la fin de l’année 2018, on a constaté une diminution de 7 % du personnel chargé de ce poste. Le nombre de pilotes ayant démissionné était de 172 chez Korean Air, 86 chez Asiana Airlines et 48 chez Air Busan, entre autres.Parmi eux, pas moins de 367 personnes, soit près de 80 % de l’ensemble, sont parties travailler pour des compagnies chinoises. Ce phénomène était le plus marqué en 2016 et 2017, lorsque le secteur était en pleine croissance.Selon un député de la commission parlementaire compétente, la fuite de la main d’œuvre risque de provoquer un surmenage des pilotes en portant atteinte à la sécurité des vols. Pourtant, le ministère s’est voulu rassurant en affirmant que le risque d’un manque d’effectif était écarté. Car ces départs ont considérablement baissé depuis l’an dernier, et le nombre de pilotes dans les compagnies sud-coréennes s’accroît chaque année.