Le ciel reste couvert, ce jeudi, notamment dans le quart nord-est entre Daegu et Sokcho. De la pluie est attendue demain sur la moitié sud du pays.Les températures, quant à elles, demeurent stables, voire en légère hausse, avec 20℃ à Séoul, 21℃ à Gangneung et à Jeju, et 22℃ à Busan, dans le sud-est.